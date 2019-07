Redan (18) van Chelsea naar Hertha BSC: ‘Ik ben klaar voor een eerste elftal’

Door Geert Langendorff

Lees ook Toptalent Redan van Chelsea naar Hertha BSC Lees meer

Morgen om tien uur staat hij voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeggenoten. ,,Ik kan niet wachten om te laten zien”, glundert hij.



Een flink aantal clubs uit binnen- en buitenland wilden de Amsterdammer graag inlijven. Hertha toonde zich het meest doortastend door een miljoenenbod bij Chelsea voor hem neer te leggen. The Blues, waar trainer Frank Lampard sinds het vertrek van Maurizio Sarri de scepter zwaait, wilden het toptalent graag behouden, maar accepteerden zijn wens om zijn heil elders te zoeken.

,,Ik wilde voor het eerste elftal gaan”, legt hij uit. ,,Ik voelde me er klaar voor.” Ondanks zijn indrukwekkende cijfers, Redan scoorde 33 maal in 66 optredens bij Chelsea, bleef de weg naar Stamford Bridge gesloten. Hij zou zich opnieuw tevreden moeten stellen met een plek bij de reserves. ,,Ik zat de laatste twee seizoenen al bij de Under 23s. Ik wilde een volgende stap zetten.”

Volledig scherm Daishawn Redan, twee keer Europees kampioen met Oranje onder 17, maakt de overstap van Chelsea naar Hertha BSC. © BSR Agency

Bij Hertha BSC krijgt hij de kans om zijn debuut in het profvoetbal te maken. Zoveel werd hem duidelijk uit een telefonisch gesprek met trainer Ante Covic. Toen Hertha en Chelsea tot een akkoord kwamen over de transfersom, stapte hij meteen in het vliegtuig om zich te laten keuren. ,,Drie uur later was ik een speler van Hertha”, vertelt hij. ,,Het ging supersnel. En morgen begint het.”

De club meldde op de eigen website dat de jeugdinternational bij de beloften instroomt, maar Redan nuanceert dit bericht. ,,Ik train tijdens de voorbereiding met de selectie mee en krijg de kans me te bewijzen in oefenduels. Het is aan mij om het te laten zien.” Zijn doel is om zo snel mogelijk zijn officiële debuut te maken. ,,Ik wil eerst minuten maken en dan uitgroeien tot eerste spits van Hertha.”

@herthabsc 🙌🏾 6,400 Likes, 341 Comments - INGODITRUST (@dr.09_) on Instagram: "@herthabsc 🙌🏾"

Voorbeeld van Dilrosun

Redan wil het voorbeeld volgen van landgenoot Javairo Dilrosun, die na een overstap van Manchester City zich meteen in de kijker speelde bij Hertha. Zijn debuut in Oranje volgde kort daarna. ,,Ik ken Javairo nog van Ajax, hij is een vriend van mij”, vertelt Redan. ,,Hij ving me hier meteen op. We zeiden meteen tegen elkaar: ‘We gaan Amsterdam op de kaart zetten in Berlijn.’”

Coach Covic liet weten met hem geen enkel risico te willen nemen. De watervlugge aanvaller die Oranje Onder-17 vorig jaar naar de Europese titel leidde, wordt voorzichtig gebracht. Redan begrijpt goed waarom. Bij Chelsea woonde hij in een gastgezin. Deze zomer zou hij voor het eerst op zichzelf gaan wonen. ,,Nu gebeurt dat in Berlijn. Volgende week betrek ik als het goed is een appartement. In alle opzichten een grote stap.”

Over de eerste training met Hertha BSC, waarvoor ook Karim Rekik uitkomt, maakt hij zich geen zorgen. Redan begon bij Chelsea op 24 juni aan de voorbereiding. ,,Ik ben topfit. En trainen in Engeland is ook zwaar. Dat was een van de redenen waarom ik in 2017 van Ajax naar Chelsea ging. Om fysiek sterker te worden. Om uit te groeien tot een beest. Dat neem ik nu mee naar Hertha. Ik kan niet wachten. En mijn Duits? Gelukkig lijkt het erg op Nederlands.”