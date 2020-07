Recordhouder Buffon: ‘648 is geen getal, maar een heel leven’

VideoDe Italiaanse doelman Gianluigi Buffon heeft ondanks een uitpuilende erelijst nog altijd één groot doel. De 42-jarige keeper van Juventus, die zaterdag met zijn 648ste wedstrijd in de Italiaanse competitie alleen de recordhouder in de Serie A werd, wil nog steeds de Champions League een keer winnen.

,,Dat blijft maar in mijn hoofd rondzoemen. Dat is niet zo gek ook, want ik ben er al zo vaak zo dichtbij geweest", zei Buffon na de gewonnen stadsderby tegen Torino (4-1).

Voor het eerst sinds december mocht Buffon weer onder de lat staan bij de Oude Dame. Met zijn 648ste wedstrijd in de Serie A is hij nu Paolo Maldini (647 duels) voorbij. ,,Ik moest er even op wachten, maar dat was geen probleem. De jacht van het team op prijzen is belangrijker dan mijn persoonlijke record", zei Buffon, die in Turijn de tweede keus is achter de Pool Wojciech Szczesny. ,,Ik ga door omdat ik fysiek nog steeds in orde ben en op goed niveau kan blijven presteren. Sinds mijn 40ste verjaardag denk ik iedere maand wel aan mijn toekomst. Maar op dit moment maakt niets mij gelukkiger dan blijven voetballen."

Op Twitter plaatste Buffon een filosofisch bericht. ,,648 is geen getal, maar een heel leven. Een leven met twee handschoenen. Een leven tussen twee palen. Een leven vol uitdagingen. En de grootste uitdaging moet nog komen. 648 keer bedankt."

Buffon begon zijn carrière bij Parma en stapte in 2001 over naar Juventus. In 2018 verhuisde de Italiaan naar Paris Saint-Germain, maar een jaar later keerde hij al weer terug in Turijn. Buffon speelde in totaal al 670 wedstrijden voor Juventus, nog 35 minder dan Alessandro Del Piero, de houder van het clubrecord. Afgelopen week verlengde hij zijn contract weer met een jaar. ,,Misschien gaat hij dat record ook nog wel verbeteren", zei trainer Maurizio Sarri.