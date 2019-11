Rechter verbiedt competitieduel tussen Atlético en Villarreal in Miami

La Liga, de organisator van de Spaanse competitie, was een zaak begonnen tegen de Spaanse bond omdat die weigert om het spelen van competitiewedstrijden in het buitenland toe te staan. Volgens La Liga heeft de RFEF hier geen zeggenschap over. De behandeling van deze zaak dient in februari volgend jaar. Vooruitlopend daarop boog een rechtbank in Madrid zich al over het in Miami geplande duel tussen Villarreal en Atlético.



,,La Liga respecteert de uitspraak, wat echter niet vooruitloopt op de uitkomst van de zaak, die in februari 2020 wordt bepaald", laat de competitieorganisator weten. ,,We hopen dat La Liga vanaf februari officieel wedstrijden buiten de Spaanse grenzen mag organiseren."