Real Madrid zonder Kroos en Tchouaméni naar Liverpool

Met video Azpilicue­ta krijgt zuurstof na trap in gezicht, captain Chelsea weer bij bewustzijn

De fans en spelers van Chelsea en Southampton hebben vanmiddag op Stamford Bridge in Londen zorgelijke momenten gekend toen aanvoerder César Azpilicueta van de thuisploeg minutenlang moest worden behandeld nadat hij een trap op zijn hoofd had gekregen van Southampton-speler Sekou Mara. De verdediger was lange tijd out en werd vervolgens pas na tien minuten met een brancard van het veld gedragen.