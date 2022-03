Real Madrid zonder Benzema in Clásico, Barcelona wil goede vorm doorzetten in Madrid

Rentree Christian Eriksen tegen Oranje onzeker na positieve coronatest

De Deense middenvelder Christian Eriksen moet zijn terugkeer bij de nationale ploeg uitstellen door een positieve coronatest. De 30-jarige speler van Brentford zou zich daar maandag melden in aanloop naar de oefeninterland tegen Oranje van zaterdag, maar de Deense voetbalbond verwacht dat de oud-Ajacied pas later in de week aansluit.

