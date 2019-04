‘Real Madrid zoekt oplossing en wil Bale verhuren’

En dat is 39! Dani Alves stelt indrukwek­kend record scherper

12:47 Dani Alves had sinds vorig jaar het wereldrecord al in handen, maar door het veroveren van de landstitel met Paris Saint-Germain heeft hij dat gisteravond nog wat scherper gesteld. De Braziliaan mocht na de 3-1 zege op AS Monaco (met een basisplaats voor Alves) zijn 39ste hoofdprijs in ontvangst nemen. En later deze week komt daar mogelijk nummer 40 (!) nog bij.