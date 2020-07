Real Madrid zet volgende stap richting titel met 22ste rake penalty op rij voor Ramos

Sergio Ramos schoot in de 73ste minuut raak vanaf elf meter, nadat Marcelo over de voet van Athletic-verdediger Dani Garcia was gegaan. Even later meende ook Athletic Bilbao recht te hebben op een strafschop nadat Ramos op de voet van Raul Garcia ging staan, maar de VAR besloot nu geen penalty te geven.



Real Madrid heeft nu zeven punten voorsprong op achtervolger FC Barcelona, dat vanavond (22.00 uur) zonder de geblesseerde Frenkie de Jong nog op bezoek gaat bij nummer vijf Villarreal. Real Madrid won alle zeven wedstrijden sinds de herstart van La Liga op 14 juni. Na vanavond zijn er nog vier speelrondes te gaan in Spanje. Als Barcelona vanavond verliest bij Villarreal en dat komende woensdag (22.00 uur) ook doet in de stadsderby thuis tegen nummer twintig RCD Espanyol, dan kan Real Madrid komende vrijdag al kampioen worden bij winst op Deportivo Alavés. Waarschijnlijker is dat Real Madrid de titel binnenhaalt tegen Granada (uit, maandag 13 juli) of Villarreal (thuis, woensdag 15 juli).