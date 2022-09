Real Madrid wint hete derby bij Atlético Madrid door fraaie goals Rodrygo en Valverde

Real Madrid behoudt daarmee de volle score na zes speelrondes in La Liga. De kampioen van vorig seizoen staat daarmee twee punten boven nummer twee FC Barcelona, dat het seizoen begon met een doelpuntloos gelijkspel tegen Rayo Vallecano. Atlético Madrid staat al acht punten achter op de stadgenoot.



Real Madrid kwam vanavond na 18 minuten op voorsprong via Rodrygo. De Braziliaanse aanvaller scoorde na een mooie pass van de Franse middenvelder Aurélien Tchouaméni. Rodrygo trakteerde het publiek in het kolkende Metropolitano vervolgens op een dansje bij de cornervlag met zijn landgenoot Vinícius Jr. In aanloop naar de altijd beladen derby had Atlético Madrid-captain Koke nog laten optekenen dat de Brazilianen niet moesten gaan dansen in het stadion van hun rivaal, maar daar hadden Rodrygo en Vinícius dus maling aan.

In de 36ste minuut werd het 0-2 voor Real Madrid. Na een aanval met 22 passes schoot Vinícius eerst nog tegen de paal, maar in de rebound was Federico Valverde er snel bij om de 0-2 binnen te tikken. Na rust probeerde Atlético Madrid van alles, maar het duurde tot de 83ste minuut voordat Mario Hermoso de 1-2 maakte. Hij kreeg in de 91ste minuut ook nog de rode kaart en de thuisclub bleef met lege handen.

Real Madrid moest het voor de derde wedstrijd op rij doen zonder aanvoerder en sterspeler Karim Benzema, die op 6 september in de Champions League-wedstrijd bij Celtic (0-3) uitviel met een spierblessure. Hij zal ook de Nations League-wedstrijden van Frankrijk tegen Oostenrijk en Denemarken aan zich voorbij moeten laten gaan. Antoine Griezmann zal zich maandag wel gaan melden in Clairefontaine. De 31-jarige aanvaller viel in de eerste zeven wedstrijden van dit seizoen steeds in tussen minuut 60 en 65, maar mocht vanavond voor het eerst in de basis beginnen van Diego Simeone.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

