Real Madrid wint dankzij goals Rodrygo voor 20ste keer Copa del Rey

Osasuna bleef zoeken naar de gelijkmaker en Lucas Torro had na bijna een uur succes. Zijn harde afstandsschot was voor doelman Thibaut Courtois onhoudbaar.

Rodrygo drukte in de 70ste minuut de hoop op een stunt weg bij Osasuna. De bal ketste na een schot van Toni Kroos via de defensie van Osasuna voor de voeten van de Braziliaanse aanvaller, die opnieuw doeltreffend uithaalde.

Opwarmer voor Champions League

Real Madrid maakte eerder in de halve finale indruk door FC Barcelona met maar liefst 0-4 te verslaan in Camp Nou, nadat het thuisduel nog met 0-1 verloren was gegaan. Osasuna, dat de Copa del Rey nog nooit in de prijzenkast mocht zetten, klopte in de halve eindstrijd Athletic Bilbao.