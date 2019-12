Real Madrid werkt met goed gevoel toe naar cruciale serie

VIDEOReal Madrid heeft voor de vierde keer op rij gewonnen in de Primera División. In eigen huis werd (weliswaar met de nodige moeite) afgerekend met laagvlieger Espanyol: 2-0.

Op papier moest het voor De Koninklijke zaterdagmiddag een makkelijk klusje worden. De thuisploeg stond zelfs tweede op doelsaldo, met evenveel punten als koploper Barcelona, terwijl de bezoekers negentiende en voorlaatste stonden. Waar de ranglijst dus een makkelijke middag voorspelde, werd het dat niet.

Pas laat in de eerste helft brak Real de ban, dankzij Raphaël Varane. De verdediger was mee naar voren bij een corner, bleef hangen, en kreeg de bal even later voor zijn linker. Zijn schot in de verre hoek was doeltreffend: 1-0.

In de tweede helft probeerde Espanyol het wel, maar in de 79ste minuut name Real definitief afstand. Karim Benzema schoot de 2-0 in de verre hoek, waarmee hij de drie punten veiligstelde. Ook de rode kaart voor Ferland Mendy (tweede geel) bracht Real niet meer aan het wankelen.

Door de overwinning (de vierde op rij, waardoor Real nu zes wedstrijden op rij ongeslagen is gebleven) leeft de ploeg van trainer Zinedine Zidane met een prima gevoel toe naar een cruciale reeks. Volgende week staat het uitduel met Valencia op de rol, een paar dagen later wordt in en tegen Barcelona El Clásico op het programma.