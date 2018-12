Real Madrid voltooit 'hattrick’ bij WK voor clubs

Het WK voor clubs is een toernooi waar de winnaars van de internationale competities in alle continenten aan meedoen. Dat betekent de winnaars van de Champions League in Europa, Zuid-Amerika, Oceanië, Azië, Midden- en Noord-Amerika en Afrika, plus de nationale kampioen van het organiserende land. De winnaars van de Champions League in Europa en Zuid-Amerika stromen in de halve eindstrijd in.



Omdat River Plate, de winnaar van de Zuid-Amerikaanse Champions League, in de halve finale verloor van Al Ain, speelde het grote Real Madrid de finale in Abu Dhabi tegen 'thuisclub’ Al Ain, de landskampioen van de Verenigde Arabische Emiraten.