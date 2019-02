Real Madrid vol vertrouwen naar Amsterdam na zege in derby

Met een gelijkspel in het Camp Nou en een zege, vanmiddag, in het Wanda-stadion – twee immer moeilijke bastions – kan Real Madrid vol vertrouwen afreizen naar de Amsterdamse Arena. De Koninklijke bevestigde met een 3-1 zege bij Atlético zijn goede vorm en ging de stadgenoot op de ranglijst voorbij.

Real Madrid viert de zege op stadgenoot Atlético.



De zorgen lijken ineens vergeten. Toen twee maanden geleden de Europese loting Ajax aan Real Madrid koppelde waren de Spanjaarden de wanhoop nabij en misten zij de vertrokken Ronaldo meer dan ooit. Iets van hoop op een stunt gloorde in Amsterdam. Maar nu in februari de beslissende fase om de prijzen ingaat, heeft Real zich hervonden, en er was zelfs geen doelpunt van Benzema voor nodig om voor het eerst na vijf wedstrijden weer eens van de stadgenoot te winnen.

Solari hield in het Wanda-stadion Marcelo en opnieuw Bale aan de kant. De Braziliaanse verdediger kent geen goed seizoen en werd woensdag in Barcelona te vaak gepasseerd door Malcom, bijna voortdurend langs zijn zwakkere rechterbeen. Bale moet met zijn zwakke gestel niet alleen af en toe gespaard worden, tegen sterke tegenstanders geeft Solari vaak de voorkeur aan Lucas Vázquez, die beter en sneller meeverdedigt. De Welshman mocht na 55 minuten wel invallen. Het was vanaf links dat hij een kwartier voor tijd de wedstrijd besliste.

Maar de Argentijnse coach had geen noodzaak spelers echt rust te geven. Al zouden sommigen nog het treffen met Barcelona in de benen kunnen hebben, de vier dagen die resten tot de ontmoeting met Ajax moeten voldoende zijn voor herstel. En na een zege als die in de derby voelt de pijn en vermoeidheid altijd minder.

De grootste zorg voor de Koninklijke was vanmiddag behalve sportieve ook geen fysieke schade op te lopen, en dat valt tegen Atlético (dat gisteren vijf gele kaarten en een rode voor Thomas incasseerde) niet altijd mee. Onderwezen en aangespoord door coach Simeone zaten de roodwitten voor het massaal opgekomen eigen publiek de tegenstander snel en stevig op de huid, vanaf de eerste minuut. Niettemin was het Real dat na een kwartier als eerste scoorde; Casemiro verrastte met een halve omhaal uit een door Kroos genomen hoekschop.

Casemiro opent de score op fraaie wijze.

Nog geen tien minuten later had de straffe dekking van de Atlético’s wel haar effect. Correa leek zelfs een overtreding op Vinicius te begaan toen hij de bal afpikte en een dieptepass plaatste waaruit Griezmann – net niet buitenspel volgens de VAR – de gelijkmaker kon scoren. Doelman Courtois was verslagen, tot dubbel genoegen van het publiek, dat hem zijn overstap, via Chelsea, naar Real Madrid niet in dank afnam. Op het plakkaat met zijn naam voor het stadion waren voor de wedstrijd al enkele speelgoedratten gelegd, en toen hij bij het begin van het duel onder de lat plaatsnam werd hij bestookt met een regen van die ‘knuffelratten’.

Te vaak was het Atlético zelf dat de bal onnodig op het middenveld verspeelde, een doodzonde wanneer Real Madrid de tegenstander is. In plaats van de kleedkamer met een hoopgevende gelijke stand te kunnen opzoeken, schonk Atlético de jonge Vinicius vrijbaan aan de linkerkant en Giménez haalde hem op de rand van het strafschopgebied van achteren neer. Op TV-beelden leek de overtreding net buiten de lijnen begaan, maar na lang beraad van de VAR hield de door de scheidsrechter toegewezen strafschop stand. Ramos schoot vanaf 11 meter goed binnen.

Scheidsrechter Xavier Estrada Fernandez geeft de niet zichtbare Atletico-speler Thomas rood.

De toch ook niet feilloze VAR draaide toch al overuren; kort na rust keurden de videoscheidsrechters een mooi doelpunt van Morata wegens buitenspel af en halverwege de tweede helft kreeg de spits ook al geen strafschop toegekend toen hij vlak voor het doel werd neergehaald; hij was de tweede ‘overloper’ van de wedstrijd, ook via de Engelse omweg. Eerder was hij al eens met Juventus een kwelgeest voor Real, dat hij in de Champions League uitschakelde, maar vanmiddag bleef het bij die afgekeurde treffer. Kort nadat Morata was gewisseld, viel de beslissing aan de andere kant. Bale vierde de 3-1 met een lelijk armgebaar naar de supporters.