Real Madrid morst voor tweede keer punten sinds terugkeer Zidane

Fotoreeks Liverpool herdenkt slachtof­fers Hills­boroughramp

17:38 In Liverpool is vandaag het drama in het Hillsborough-stadion in Sheffield herdacht. Precies 30 jaar geleden kwamen bij het begin van de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest in de halve finales van de FA Cup 96 fans van Liverpool om het leven. Ze raakten in het overvolle vak in het verouderde stadion zwaar in de verdrukking en konden in de algehele chaos geen uitweg meer vinden.