Real Madrid mag aan titelfeest denken na eenvoudige zege op Getafe

Real Madrid heeft een voorsprong van 12 punten op Sevilla, dat vrijdag al van Granada won (4-2). Barcelona kan de achterstand op Real tot 9 punten verkleinen. Die ploeg moet dan wel de twee duels die het minder heeft gespeeld winnen. Barcelona speelt zondag een uitduel met Levante.



Dinsdag komt Real alweer in actie in de Champions League. De club verdedigt dan in eigen stadion een voorsprong van 3-1 op Chelsea in de kwartfinale. Bij die overwinning was Karim Benzema met een hattrick de grote man.