Real Madrid is racisme zat: ‘Het probleem is niet Vinícius, het probleem is het Spaanse voetbal’

Rentree bij AS Roma gloort voor herstelde Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum kan zaterdag zijn rentree maken bij AS Roma. De middenvelder van Oranje, die door een beenbreuk het WK moest missen, zit in de laatste fase van zijn herstel en speelde gisteravond mee in een interne oefenwedstrijd tegen het hoogste jeugdteam van zijn Italiaanse club. Normaal gesproken is hij zaterdag bankzitter bij de uitwedstrijd tegen Lecce.

9:33