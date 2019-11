Real Madrid herovert koppositie in kletsnat Alavés

La LigaReal Madrid heeft in een kletsnat Alavés de koppositie in La Liga heroverd. Op bezoek bij Deportivo Alavés won de ploeg van Zinedine Zidane met 1-2.

De stevig bekritiseerde Gareth Bale had in Alavés zijn eerste basisplaats bij Real Madrid in La Liga sinds 5 oktober. De Welshman noteerde bovendien de eerste grote kans van de wedstrijd. Via Bale ging de bal op de paal nadat de thuisploeg kort daarvoor een penalty had verdiend door een overtreding van Sergio Ramos. Zowel de scheidsrechter als de VAR vonden het vergrijp van Ramos, die voormalig Barcelona-speler Aleix Vidal licht op de voet raakte, te licht.

Uiteindelijk was het Ramos zelf die de score opende. De supporters in het Estadio Mendizorrotza zagen die eerste goal zeven minuten na rust. Die 0-1 was de derde goal van Real Madrid-aanvoerder in het huidige La Liga-seizoen.



Vervolgens kreeg Ramos alsnog een strafschop tegen. Nadat ze bij Alavés al twee keer eerder om een strafschop hadden gevraagd was het in de 65ste een kwestie van ‘drie keer is scheepsrecht’. Ramos hield met zijn elleboog Joselu van de bal af en Lucas Pérez mocht vervolgens aanleggen voor een penalty: 1-1.



Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van die gelijkmaker. Vier minuten later was het namelijk een Real Madrid-verdediger die het meest alert was. Nadat Isco op doelman Fernando Pacheco stuitte, was het Dani Carvajal die de bal voor een leeg doel binnen kon tikken: 1-2.

Omdat de techniek van de arbitrage sneuvelde door de regen en het spel daardoor lang stil lag, kwamen er uiteindelijk liefst acht minuten bij. Daarin probeerde de ploeg uit Alavés nog alles op alles te zetten, maar tot een gelijkmaker kwam het niet meer. Real Madrid staat nu drie punten voor op Barcelona, dat morgen (21.00 uur) de lastige uitwedstrijd speelt tegen Atlético Madrid.