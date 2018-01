Real Betis lacht het laatst in krankzinnige derby

In de 63ste en 64ste minuut sloeg Betis twee keer toe, met prachtige doelpunten van Riza Durmisi en Sergio León. Clément Lenglet bracht de spanning al snel weer terug, maar de gelijkmaker wilde niet vallen voor de ploeg van de nieuwe trainer Vincenzo Montella. Steven N'Zonzi was er met een kopbal op de lat het dichtste bij. Diep in blessuretijd zorgde invaller Tello uit een counter voor de beslissing: 3-5.



Real Betis, de club van de Mexicaanse oud-PSV'er Andrés Guardado, klom dankzij de overwinning op de stadgenoot naar de achtste plaats in La Liga met 24 punten uit achttien duels. Sevilla neemt met 29 punten de vijfde plek in.



