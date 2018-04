Real Betis klimt door late zege bij Getafe over Sevilla heen

Nathan (ex-Vitesse) verpest duizendste duel voor Casillas

2 april Iker Casillas (36) stond vanavond in Estádio do Restelo in Lissabon voor de duizendste keer onder de lat op het hoogste niveau voor club en land, maar het werd een wedstrijd om snel te vergeten voor de Spaanse doelman. FC Porto verloor met 2-0 bij Belenenses.