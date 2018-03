Reading ontslaat Stam

In de laatste negentien competitiewedstrijden won de club slechts één keer. Daardoor komt de degradatiestreep in het Championship dicht in de buurt. Zaterdag verloor Reading met 3-2 van Norwich City en dat was de druppel voor de clubleiding.



In een statement meldt de club dat de grootaandeelhouders Yongge Dai en Xiu Li Dai alle tijd hebben willen geven aan Stam om het tij te keren. Reading stelt dat Stam nooit heeft verzaakt op het gebied van inzet en vastberadenheid om de club te redden. Toch denkt de club dat een verandering nodig is.