RB Salzburg dreigt smaakmakers Minamino en Haaland kwijt te raken

Volgens Britse media is de Engelse koploper bereid om 7 miljoen pond (ruim 8 miljoen euro) voor de 24-jarige international uit te trekken. Het contract van Minamino bij de Oostenrijkse topclub loopt nog tot de zomer van 2021. Minamino speelt bij Salzburg vanaf de linker- of rechterflank, waarbij hij spits Erling Braut Haaland voorziet van de nodige assists. De negentienjarige spits uit Noorwegen scoorde dit seizoen al 28 keer in 22 wedstrijden voor RB Salzburg, waarvan acht in zes Champions League-duels. Borussia Dortmund heeft al concrete interesse in Haaland getoond, liet RB Salzburg vandaag weten. RB Leipzig lijkt echter betere papieren te hebben om Haaland over te nemen, gezien de samenwerking tussen de Red Bull-clubs.



Minamino maakte onder meer in de verloren uitwedstrijd tegen Liverpool in de Champions League in oktober (4-3) grote indruk op de Engelse clubleiding. Hij speelt sinds 2015 voor Red Bull Salzburg. Sindsdien bracht de trefzekere Aziaat al 64 goals en 44 assists op zijn naam in 199 duels. De oud-speler van Cerezo Osaka scoorde tot dusver 11 keer in 22 interlands voor Japan.