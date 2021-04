RB Leipzig lijkt druk op Bayern München te verhogen, maar goal in 96ste minuut afgekeurd

De nummer twee van de Bundesliga leek vanavond in de 96ste minuut toch nog te gaan winnen. Yussuf Poulsen scoorde diep in de blessuretijd, maar de goal van de Deense spits werd na ingrijpen van de VAR nog afgekeurd wegens hands. Zo moest Leipzig genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Hoffenheim, de nummer elf van de Bundesliga. Melayro Bogarde bleef op de bank bij de bezoekers, Justin Kluivert zat niet bij de selectie bij de ploeg van coach Julian Nagelsmann. Angeliño was voor het eerst sinds half februari weer basisspeler bij Leipzig. De voormalig linksback van NAC, PSV en Manchester City kon lange tijd niet spelen vanwege een spierblessure. Hij hield het een half duel vol.



Leipzig was bij winst op twee punten van Bayern München gekomen, maar verzuimde door het gelijkspel dus om de druk op de koploper te verhogen. Bayern moet de uitschakeling in de Champions League (door Paris Saint-Germain) zaterdagmiddag wegspoelen in de uitwedstrijd bij VfL Wolfsburg. De ploeg van spits Wout Weghorst staat derde en is net als nummer vier Eintracht Frankfurt hard op weg naar plaatsing voor de Champions League voor volgend seizoen.



Borussia Dortmund, dat afgelopen week werd uitgeschakeld door Manchester City, lijkt vijfde te gaan worden en zal volgend seizoen dus in de Europa League actief zijn.