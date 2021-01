Rashford verbijsterd na racistische bejegeningen: ‘Mensheid op zijn slechtst’

Samenvatting Pijnlijk verlies Real Madrid door prachtgoal Levante, stadgenoot Atlético juicht

30 januari Real Madrid lijkt dit seizoen in de Spaanse titelrace toch echt de meerdere te moeten gaan erkennen in stadgenoot Atlético. 'De Koninklijke’ ging vandaag in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Levante: 1-2.