Rashford pas begin maart weer terug bij United

Scorende Van Dijk wil niet over titel spreken: ‘Geen grote praatjes houden’

20:35 Met een rake kopbal gidste Virgil van Dijk Liverpool vanavond naar een thuisoverwinning op Manchester United. Aan het kampioenschap in de Premier League wil de Nederlandse verdediger echter nog altijd niet denken. ,,Vorig seizoen verloren we één keer, maar werden we toch geen kampioen.‘’