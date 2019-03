Rashford haakt geblesseerd af bij Engeland

Sané stelt Duitsland gerust in aanloop naar duel met Oranje

16:47 Leroy Sané heeft nog geen dag na de zware charge op zijn enkel in het oefenduel met Servië (1-1) de Duitse fans nogmaals gerustgesteld. ,,Maak je geen zorgen, het gaat goed met mij”, liet de 23-jarige vleugelspits van Manchester City op Twitter weten. Daarmee geeft de Duitse international aan dat hij zondag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje in Amsterdam gewoon van de partij is.