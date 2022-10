Rapport beticht Franse politie van crimineel gedrag bij Champions League-finale

Barcelona treurt na dramati­sche CL-avond met grote gevolgen: ‘Onze fouten waren dodelijk’

Met de kraker tegen aartsrivaal Real Madrid voor de boeg, moet de focus bij Barcelona weer snel op de competitie. Maar de dramatische 3-3 tegen Inter in de Champions League zal nog wel even nadreunen in Camp Nou. ‘Barcelona heeft een wonder nodig’, zo weten de Spaanse media.

13 oktober