Ranieri vreest degradatie: ‘De spelers doen hun best, maar dat is niet genoeg’

Video Van Dijk kopt twee keer raak in drie minuten bij ruime zege op Watford

9:38 Virgil van Dijk onderscheidt zich doorgaans in verdedigend opzicht voor Liverpool, maar vanavond liet hij tegen Watford zien ook aanvallend van waarde te kunnen zijn. Van Dijk scoorde in de slotfase twee keer in drie minuten en had daarmee een belangrijk aandeel in de afslachting van Watford: 5-0.