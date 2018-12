Ranieri: Mourinho is een vriend

,,Een ongelooflijke sympathieke man, een vriend, iemand van wie je op aan kunt'', zei Claudio Ranieri, sinds kort coach van Fulham.



Ranieri keerde onlangs terug in de Premier League, na een eerder ontslag bij Leicester City. ''José was de eerste die mij een bericht stuurde: welkom terug! Dat heb ik zeer gewaardeerd. Ik vind José een beleefde man en een geweldige coach. En hij heeft in elk geval één fan, dat ben ik.”



Mourinho staat onder grote druk na tegenvallende prestaties in de competitie. Manchester United speelt het komende weekeinde tegen Fulham.