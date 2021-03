Rangnick slaat aanbod van Schalke 04 af en lonkt naar rol als bondscoach van Duitsland

Video Oran­je-beul Branco (56) aan beademing in Rio de Janeiro na coronabe­smet­ting

19 maart Het gaat niet goed met Branco (56), de beul van Oranje in de kwartfinale van het WK van 1994 in de Verenigde Staten. De 72-voudig international van Brazilie ligt sinds gisteren aan de beademing in een ziekenhuis in Rio de Janeiro, waar hij dinsdag werd opgenomen met Covid-19 en constant in de gaten wordt gehouden.