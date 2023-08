Rangers na Zwitsers gelijkspel tegenstander van PSV in play-offs Champions League: ‘Het worden zware wedstrijden’

Op Ibrox had Rangers een week eerder verzuimd de klus te klaren en een nog grotere stap te zetten richting de laatste horde voor het bereiken van de Champions League. Het bleef in Glasgow bij ‘maar’ een 2-1 overwinning voor de Schotten, waardoor Servette nog mocht hopen op een ommekeer. In een voor het eerst in twintig jaar uitverkocht Stade de Genève zorgden 30.000 uitzinnige fans vanaf de start in ieder geval voor een Champions League-waardige sfeer.

Zij zagen hoe Servette in de openingsfase meteen een grote kans kreeg, maar door doelman Jack Butland op fraaie wijze van scoren werd gehouden. Niet veel later veegde de thuisploeg het voordeel van Rangers via Dereck Kutesa toch van tafel. De Zwitser legde de bal met één aanraking klaar voor zijn rechter en schoot hem in de verre bovenhoek: 1-0.

In de eerste helft kregen de Schotten vervolgens nog dé kans op de gelijkmaker. De van Feyenoord overgekomen Danilo miste voor open doel, waarmee de gedachten van de Schotten meteen teruggingen naar de gigantische kans van Sam Lammers een week eerder. Aan de overzijde was Butland op zijn beurt nog eens belangrijk voor Rangers, nadat doelpuntenmaker Kutesa het overzicht niet behield en voor eigen succes ging.

Volledig scherm James Tavernier kopt de 1-1 binnen. © ANP / EPA Kort na de pauze greep Rangers weer het initiatief in Genève, zowel op het veld als op het scorebord. De voorzet van Borna Barisic was op maat, waarna aanvoerder James Tavernier de Zwitserse verdediger bij de tweede paal een stap voor was: 1-1 en 2-3 over twee wedstrijden. Met na een uur ook Lammers en Cyriel Dessers binnen de lijnen moest de ploeg van Michael Beale de ontmoeting over de streep trekken. Laatstgenoemde raakte een kwartier voor tijd de paal maar dat bleef zonder gevolgen, aangezien er niet meer gescoord werd.



Zo werd Rangers net als vorig seizoen de opponent van PSV in de play-offs van de Champions League. Toen besloten de Eindhovenaren het uitduel met een gelijkspel (2-2) maar ging het fout in het Philips Stadion (0-1). PSV speelt volgende week dinsdag of woensdag eerst op Ibrox. Een week later volgt de return op eigen veld.



,,Het worden zware wedstrijden tegen PSV”, zei Tavernier na de return tegen Servette FC. ,,We willen komende dinsdag in de thuiswedstrijd optimaal profiteren van de aanwezigheid van onze fans en ervoor zorgen dat we met een zo goed mogelijke uitgangspositie de return in gaan.”



Vorig jaar namen Rangers en PSV het ook eerst tegen elkaar op in het Ibrox-stadion. Toen werd het 2-2 in Glasgow. De Schotten wonnen de return in Eindhoven met 1-0 en kwalificeerden zich zo voor de groepsfase. ,,Het belangrijkste is dat we door zijn, we willen koste wat kost de Champions League halen”, aldus Tavernier.

Hoofdrol voor Chery bij Maccabi Haifa

Met dank aan Tjaronn Chery bereikte ook Maccabi Haifa de play-offs van de Champions League. De middenvelder, geboren in Den Haag, leverde de assists op de treffers van zijn ploeggenoten Frantzdy Pierrot en Dia Saba in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Slovan Bratislava (3-1) van de derde voorronde van de koningsklasse. De club uit Israël won vorige week in Slowakije het uitduel al met 2-1.

Volledig scherm Tjaronn Chery (op archiefbeeld). © AFP De 35-jarige Chery bereidde de eerste twee treffers van zijn ploeg voor. Hij is begonnen aan zijn vijfde seizoen bij Maccabi Haifa. Hij speelde in Nederland voor FC Twente, Cambuur, RBC, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen. Vervolgens droeg hij het shirt van Queens Park Rangers en ging hij bij het Chinese Guizhou Hengfeng en Turkse Kayserispor aan de slag.



Kevin Diks bereikte de play-offs met FC Kopenhagen. De Denen wonnen een strafschoppenserie na een spectaculair uitduel met Sparta Praag (3-3, heenwedstrijd 0-0). Maar liefst vier keer werd er gescoord in de verlenging, nadat het in de eerste negentig minuten bij 1-1 was gebleven.



Een knotsgekke wedstrijd, die helemaal aan het einde van de penaltyreeks een sensationele ontknoping kreeg. Nadat onder anderen Diks en Nicolai Boilesen (ex-Ajax) al een strafschop hadden benut, zorgde de koelbloedige tiener Roony Bardghji (17) met een heuse ‘Panenka’ voor de beslissing.



Het Champions League-sprookje van KÍ Klaksvík is vanavond tot een einde gekomen. De semiprofs uit Faeröer trokken tegen Molde FK na verlenging aan het kortste eind: 2-0. Een week eerder was het juist nog verrassend 2-1 geworden voor KÍ Klaksvík, dat in de voorrondes eerder al Ferencváros en Häcken had uitgeschakeld. Bij die stunts bleef het.

Bruma had met twee treffers een groot aandeel in de uitzege van SC Braga op het Servische TSC Backa Topola (1-4). De oud-aanvaller van PSV maakte het tweede en derde doelpunt van de Portugezen die vorige week voor eigen publiek al een zege van 3-0 vierden.

Dinamo Zagreb verloor het thuisduel met AEK Athene (1-2). Konstantinos Galanopoulos maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het winnende doelpunt. Bij de Kroaten hadden verdediger Josip Sutalo en aanvaller Luka Ivanusec een basisplaats. Sutalo wordt begeerd door Ajax en Ivanusec staat in de belangstelling van Feyenoord. Dinamo Zagreb wil beide spelers het liefst pas laten gaan als het wel of niet het hoofdtoernooi van de Champions League heeft bereikt.

• Check hier het complete programma van de Champions League.

Nordin Amrabat mocht invallen bij AEK Athene, waar Tom van Weert op de bank bleef. Beide ploegen treffen elkaar zaterdag in de hoofdstad van Griekenland voor de return. Die wedstrijd stond aanvankelijk voor vorige week op het programma, maar werd uitgesteld nadat een fan van AEK Athene werd doodgestoken tijdens rellen met supporters van Dinamo Zagreb.

