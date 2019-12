Rangers FC en trainer Gerrard dichtbij nieuwe overeenkomst

,,De clubleiding heeft me ruim een week geleden benaderd met de vraag of ik wil bijtekenen. Voor mij is het een vrij eenvoudige beslissing”, aldus Gerrard, die nu ruim anderhalf jaar hoofdcoach is van de Rangers. ,,Ik ben gelukkig hier en wil de club helpen terug te keren op het niveau waarop we ooit geacteerd hebben.”



De Rangers zijn 54-voudig Schots kampioen. De laatste landstitel dateert uit 2011. De club, toen nog Glasgow Rangers genaamd, werd in 2012 teruggezet naar het vierde niveau vanwege een faillissement.