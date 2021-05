Rangers eindigt het seizoen ongeslagen en schrijft historie

Rangers FC is de tweede club in de historie van de Schotse Premiership die erin is geslaagd een seizoen lang niet te verliezen. In het seizoen 2016-2017 lukte het Celtic.



In 38 wedstrijden pakte Rangers FC 102 punten; 32 overwinningen en 6 gelijke spelen. Alle thuiswedstrijden werden in winst omgezet. Bovendien incasseerde de ploeg van trainer Steven Gerrard in 26 duels geen doelpunt en slechts 13 doelpunten in totaal, een record. Er werd 92 keer gescoord.