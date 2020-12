Rake strafschoppen Cristiano Ronaldo helpen Juventus aan zege bij Genoa

Juventus staat nu, na elf wedstrijden in de Serie A, vierde met 23 punten. Koploper AC Milan heeft drie punten meer en komt later vanavond (20.45 uur tegen Parma) nog in actie in de elfde speelronde. Genoa staat voorlaatste met zes punten.

Pas na de pauze kwam het duel tussen Genoa en Juventus los. Paulo Dybala schoot na een actie vanaf de rechterkant raak in de 57ste minuut: 0-1. Vier minuten later was het echter alweer gelijk toen Stefano Sturaro raak kon schieten na een afgemeten voorzet vanaf links. Na een overtreding op Juan Cuadrado kreeg ‘Juve’ in de 78ste minuut een strafschop en superster Ronaldo faalde niet: 1-2. Vlak voor tijd maakte Ronaldo opnieuw vanaf de stip ook zijn tweede treffer van de avond.



Voor Ronaldo was het zijn honderdste optreden voor Juventus. Hij scoorde daarin 79 keer. Afgelopen dinsdag was CR7 ook twee keer trefzeker vanuit een penalty, in de Champions League tegen FC Barcelona.