Rafael van der Vaart heeft een nieuwe baan: ‘Dankbaar voor deze kans’

,,Ik woon nu al enkele jaren met mijn gezin in deze stad en voel me daardoor verbonden met Esbjerg”, laat Van der Vaart weten op de website van de club waar hij zijn loopbaan in 2018 afsloot. ,,Verder ben ik een echte voetbalfanaat. Ik wil mijn ervaring gebruiken om de club naar een hoger niveau te tillen. Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om de club binnen en buiten het veld naar een hoger niveau te tillen.”



De 38-jarige Van der Vaart woont in Esbjerg omdat zijn vriendin Estavana Polman daar handbalt. Zijn zoon Damian voetbalt in de jeugd van Esbjerg. Hoofdtrainer Hyballa lag de afgelopen weken onder vuur. Enkele spelers eisten zelfs zijn ontslag. Hyballa zou hen ‘fysiek en mentaal’ mishandelen.



De afgelopen jaren was Van der Vaart vooral actief als voetbalanalyticus bij de NOS.