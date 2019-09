Racistische fans blijven Italië teisteren: ‘We hebben veel te verbeteren’

Fotoserie Falcao door duizenden dolenthou­si­as­te fans onthaald in Turkije

1 september Ryan Babel krijgt bij Galatasaray gezelschap van Radamel Falcao. De 33-jarige spits uit Colombia komt over van AS Monaco. Falcao landde vanavond in Istanbul, waar hij door duizenden dolenthousiaste fans werd onthaald.