Racing Genk steviger aan kop na zege in Antwerpen

League Cup Lampard kan met Derby County net niet stunten tegen oude liefde Chelsea

22:43 Derby County schakelde in de vorige ronde van de League Cup knap Manchester United uit op Old Trafford, maar de ploeg van trainer Frank Lampard (40) kon vanavond net niet stunten op bezoek bij Chelsea. Het team van Maurizio Sarri won met 3-2, een stand die al bij rust was bereikt.