Quiz | Welke Nederlander speelde de meeste wedstrijden voor HSV?

Barcelona-coach Setién ontkent slechte relatie met sterspe­lers

15:55 FC Barcelona-coach Quique Setién (61) ontkent dat hij een slechte relatie heeft met enkele van zijn topspelers. ,,Het is waar dat we het over bepaalde dingen wel eens oneens zijn”, zegt hij. “Maar ik zie dat niet als een probleem. Het is nauwelijks het vermelden waard.”