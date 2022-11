Quincy Promes aanstichter van knokpartij bij Zenit - Spartak: aanvaller moet alsnog vrezen voor straf

Met videoBijna overal ter wereld ligt het profvoetbal momenteel stil vanwege het WK in Qatar. Maar niet in Rusland, dat van de FIFA voorlopig niet mag meedoen aan internationale toernooien en kwalificatieduels. De Russische klassieker tussen Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou liep zondag flink uit de hand; Quincy Promes was de aanstichter bij een opstootje dat uitmondde in een flinke matpartij.

Wedstrijden tussen Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou leveren bijna altijd spektakel op. Zeker op de tribunes wordt de sfeer nog wel eens zeer onvriendelijk, maar gisteravond lieten ook de spelers zich niet onbetuigd. Lange tijd was er weinig aan de hand, maar op het moment dat Promes het aan de stok kreeg met een tegenstander sloeg de vlam volledig in de pan.



Het massale opstootje in de 99ste minuut leverde uiteindelijk zes rode kaarten op. Bij Zenit kregen Wilmar Barrios, Malcom en Rodrigão rood, bij Spartak was er rood voor Aleksandr Selikhov, Aleksandr Sobolev en Shamar Nicholson. Promes kreeg zelf dus geen kaart. In het laatste halfuur voor het opstootje waren er ook al tien gele kaarten uitgedeeld: zes aan Spartak en vier aan Zenit.

Promes ontsnapte uiteindelijk aan rood, maar daar kan volgens de Russische krant Komsomolskaja Pravda nog verandering in komen. Na goed bestuderen van de beelden blijkt dat Promes zijn tegenstander bij de keel grijpt en actief bleef deelnemen aan het opstootje. Volgens de krant is het zeer waarschijnlijk dat Promes alsnog een schorsing krijgt.

Doelpunten vielen er niet in de Russische klassieker voor 51.813 toeschouwers, die werd gespeeld in het kader van de Russische beker. Zenit won de strafschoppenserie uiteindelijk met 4-2. Wellicht dat Promes op het lijstje als vijfde penaltynemer stond, maar die mocht Spartak dus niet meer nemen.

200 duels voor Spartak Moskou

Promes speelde vandaag zijn 200ste wedstrijd voor Spartak Moskou. Daarin was de 30-jarige Amsterdammer goed voor 98 doelpunten en 48 assists. Promes vertrok in augustus 2014 voor 11,5 miljoen euro van FC Twente naar Spartak Moskou. Na een kampioenschap en prijs voor beste speler van de Russische Premier League vertrok hij in augustus 2018 voor 21 miljoen euro naar Sevilla, om een jaar later voor 15 miljoen euro naar Ajax te verkassen. Na anderhalf jaar in Amsterdam zag Ajax zich in februari 2021 genoodzaakt om Promes, die werd achtervolgd door vele incidenten en strafzaken, te verkopen. Spartak kocht hem voor 8,5 miljoen euro weer terug.

Promes kwam twee weken geleden nog in het nieuws, toen hij samen met Oranje-spits Memphis Depay een rapnummer inclusief videoclip uitbracht.

Promes viel in de zomer van 2021 nog in bij Oranje tegen Noord-Macedonië en Tsjechië, maar dat was zijn vijftigste en (voorlopig) laatste interland. Sinds december 2020 is er veel te doen rond de 30-jarige aanvaller uit Amsterdam. Promes werd eind 2020 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in juli van dat jaar.

In maart van dit jaar besloot het Openbaar Ministerie om hem te vervolgen voor poging tot moord. Toen werd ook bekend dat de telefoon van Promes werd afgetapt door de politie. Hij werd verdacht van het mede-financieren van een onderschept drugstransport van 4000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Tevens werden door Promes in telefoongesprekken met familieleden uitspraken gedaan die de steekpartij bevestigden. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Zijn zaak zal op 3 maart 2023 inhoudelijk worden behandeld. Op 5 maart wordt de Russische competitie hervat.

