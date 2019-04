QPR ontslaat Steve McClaren

QPR staat na onder meer 19 nederlagen dit seizoen slechts 17de in de Championship. In 2019 is de club uit Londen de slechtst presterende club op het tweede niveau in Engeland met slechts zes punten.



McLaren was een jaar in dienst bij QPR. Sinds 2001 was hij niet alleen werkzaam als trainer van FC Twente - twee periodes - maar ook onder meer bondscoach van Engeland en manager van VfL Wolfsburg, Derby County en Newcastle United.