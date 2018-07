Qatar staat open voor WK met 48 landen: 'Waarom niet?'

FIFA-president Gianni Infantino zag onlangs zijn grote wens in vervulling gaan: het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt een WK met maar liefst 48 teams. Maar misschien wordt zijn droom wel vier jaar eerder werkelijkheid. Al Khater laat namens de organisatie weten open te staan voor een toernooi met 48 deelnemers: ,,Het is haalbaar, we moeten er alleen nog achter komen hoe. Als we een goed format vinden, kunnen we een zeer spannende editie organiseren."

Al Khater laat echter wel weten dat er enkel met 48 landen gespeeld wordt als dat in het voordeel is van de organisatie én van het voetbal. ,,Zo niet, zullen we er niet voor gaan. Maar een format met 48 landen kan een spannend format zijn dat niet traditioneel is. Als dat meer spanning geeft, waarom niet?" De Qatarees zou willen pleiten voor een play-offronde met 32 landen nog vóór de groepsfase op het WK. De zestien landen die deze ronde overleven, voegen zich dan bij de zestien landen die wel al rechtstreeks geplaatst zijn voor de groepsfase. ,,De zestien landen die verliezen gaan dan naar huis voordat andere landen gearriveerd zijn voor de groepsfase." Dat idee werd in januari 2017 echter al door de FIFA afgeschoten toen werd gesproken over een uitbreiding van het aantal WK-teams.

Onaanvaardbaar

Er zijn nog wel meer haken en ogen bij het idee van 48 landen in Qatar. Het toernooi wordt immers niet in de zomer, maar van 21 november tot en met 18 december gespeeld: midden in het reguliere voetbalseizoen. Europese topcompetities hebben al gesteld dat het onaanvaardbaar is om nóg een extra competitieweekend op te offeren voor het WK.



Al Khater zelf erkent dat ook de voorbereidingen op het WK zijn afgesteld op een deelname van 32 landen. Er zullen daardoor nog de nodige onderhandelingen plaats moeten vinden. Te beginnen aanstaande zondag in Moskou. Dan kijken Al Khater en Infantino gezamenlijk de WK-finale in het Loezjniki stadion. Begin volgend jaar moeten er definitieve knopen doorgehakt worden.



Of het in 2022 al gaat lukken, blijft dus nog even onzeker, maar in 2026 betreden in elk geval wel 48 landen het WK-toneel.