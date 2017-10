Publiek in extase na late gelijkmaker en WK-ticket Costa Rica

Een gelijkspel was zaterdagnacht genoeg voor Costa Rica. Het land heeft zich met 1-1 tegen Honduras gekwalificeerd voor het WK voetbal. Pas in de laatste seconden van de wedstrijd kwam Costa Rica langszij door een goal van Kendall Waston. Dat zorgde voor extatische taferelen in Estadio Nacional de Costa Rica.