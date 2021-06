PSV’er Sangaré verpest heldenrol Traoré in duel der Ajax-spitsen

Ronald de Boer ambassa­deur van WK in Qatar: 'Moet ik iets niet doen uit vrees voor mes in mijn rug op tv?’

1 juni Het WK van 2022 in Qatar wordt mondiaal hevig bekritiseerd, niet in de laatste plaats gezien de mensenrechtensituatie in het land, maar Ronald de Boer is één van de oud-topspelers die officieel ambassadeur worden van het toernooi. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het WK gaat helpen om zaken te veranderen.’’