PSV-plaaggeest Icardi helpt Inter aan zege bij SPAL

Inter kreeg in de 18de minuut, slechts vier minuten na de goal van Mauro Icardi, een penalty tegen. De tegenstander van PSV kwam goed weg omdat Mirko Antenucci de bal naast schoot. In de 72ste minuut kwam SPAL dan toch naast Inter. Alberto Paloschi tekende voor de treffer, maar het was Icardi, die woensdag ook de winnende maakte tegen PSV, die de winnende binnenschoot.