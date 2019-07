PSV onderuit tegen Wolfsburg in laatste test voor CL

Na rust was PSV de bovenliggende partij en zeker nadat Hirving Lozano en Érick Gutiérrez in het veld kwamen, kreeg PSV nog een behoorlijk aantal kansen. Lozano maakte zijn rentree na een blessure en leek net op tijd klaar voor het treffen met Basel van volgende week. De afgelopen drie maanden stond hij aan de kant, maar de Mexicaan stichtte direct gevaar in de aanval van PSV. Aan het einde van het duel ging hij na een duel niet okselfris van het veld en het is afwachten welke gevolgen dat heeft. Hij had een bandage om het bovenbeen.