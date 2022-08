PSV-huurling Timo Baumgartl na verwijderen tumor terug op trainingsveld Union Berlin

,,Eigenlijk wachten we op de definitieve goedkeuring van de artsen. Daar gaan ze het eind juli over hebben”, zei Union Berlin-trainer Oliver Ruhnert vorige maand in gesprek met Die Stimme Berlins. ,,We zijn optimistisch dat hij zijn revalidatie begin augustus bij ons kan voort kan zetten.”



Baumgartl speelde in de jeugd van VfB Stuttgart. PSV haalde hem in 2019 naar Eindhoven. Bij PSV heeft hij een contract tot 2024, maar komend seizoen is hij dus op huurbasis acties bij Union Berlin in de Bundesliga.