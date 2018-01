PSV'er Gudmundsson maakt hattrick bij IJsland

Gudmundsson kreeg van PSV-trainer Phillip Cocu de ruimte om met de nationale ploeg op trainingskamp te gaan. De IJslander mocht van Cocu de oefentrip van PSV in Orlando daarvoor overslaan. ,,Het is weliswaar geen officiële FIFA-datum, maar ik vind dat we Albert deze kans moeten gunnen", zei Cocu onlangs. ,,Voor een voetballer is het WK het hoogst haalbare. Je wilt het liefst iedere kans grijpen om je in de kijker te spelen bij een bondscoach. Het zou fantastisch zijn als Albert zich in de selectie speelt.''