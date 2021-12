PSV-coach Roger Schmidt over afwijzen Leipzig: ‘Ik ben hier gelukkig en voel me goed bij de club’

,,Dat is niet iets voor ons, spelen voor een remise. Na een minuut kun je een goal tegen krijgen en daar gaat je aanpak. De beste aanpak is dat we in onszelf en ons plan geloven. Real Sociedad is een uitstekend team en we zullen dus op topniveau moeten spelen. Dat kan met Philipp (Max, red.) en Mario (Götze, red.), maar of zij ook starten, weet ik morgen pas. Het is wel duidelijk dat wij elkaar allemaal nodig hebben en deze wedstrijd met vier of vijf anderen eindigen dan aan het begin. Iedereen moet klaar zijn.”

Schmidt ging ook in op de vraag waarom hij bij PSV blijft. Hij werd de afgelopen week benaderd om naar RB Leipzig te vertrekken. Zonder die naam te noemen, gaf hij desgevraagd aan zijn contract bij PSV te willen respecteren. ,,Ik ben hier gelukkig en voel me goed bij de club. Als je anderhalf jaar geleden iets tekent met de intentie om het voor twee jaar te doen, dan doe je dat. We hebben dit seizoen een prijs gewonnen en mogelijkheden om ook anderen nog te winnen. Daar gaan we volle bak voor en daarop ben ik als trainer met de groep gefocust. Over volgend seizoen zegt dit niks. Bij PSV zijn we altijd in gesprek over de continuïteit en ik voel geen enkele druk voor een beslissing. We zijn nu bezig met vijf wedstrijden voor de kerstdagen en daarna zal er vast een moment komen om verder te praten.”

De trainer van PSV wil dat zijn team alles op alles zet om in de Europa League te blijven. ,,Deze zomer hebben we geprobeerd de Champions League te bereiken en dat haalden we niet. We doen nu ons best in de Europa League en praten pas later over de Conference League, mocht het zover komen. Of er donderdag moeilijke keuzes te maken zijn? Dit hoort bij het zijn van trainer. Ik weet dat we iedereen nodig hebben om een goed resultaat te kunnen halen.”