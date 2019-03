PSG twintig punten los na winst op Olympique Marseille

De Vrij helpt Internazio­na­le met fraaie kopgoal aan zege op AC Milan

23:26 Internazionale heeft de 223ste editie van de Derby della Madonnina gewonnen. Het werd 2-3 in de ‘uitwedstrijd’ bij AC Milan in San Siro. Inter neemt daarmee ook de derde plek in de Serie A over van Milan, dat nu twee punten minder heeft.