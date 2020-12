PSG-trainer Tuchel heeft zorgen om huilende Neymar

Medisch onderzoek moet maandag de ernst van de blessure bij de Braziliaanse voetbalvedette Neymar van Paris Saint-Germain uitwijzen. De aanvaller werd in blessuretijd van de verloren topper zondagavond tegen Olympique Lyon (1-0) hard op de linkerenkel geraakt door zijn landgenoot Thiago Mendes, die daarvoor de rode kaart kreeg. Neymar ging huilend per brancard van het veld.

De wedstrijd liep tegen zijn einde aan toen Neymar hard werd aangepakt door Thiago Mendes. Neymar was bezig met een wanhoopspoging en dribbelde richting een menigte aan spelers, toen Mendes hard van achteren inkwam op de enkel van de nummer tien van PSG. In de 98ste minuut gaf scheidstrechter Bastien op aanraden van de VAR een rode prent. Neymar moest met een brancard van het veld gedragen worden voordat hij, goed te horen in een leeg Parc des Princes, minutenlang heftig geëmotioneerd op het veld lag.

Volledig scherm Neymar wordt al huilend van het gedragen. © BSR Agency

Trainer Thomas Tuchel wilde niet speculeren over de ernst van de kwetsuur. ,,Ik heb veel ervaring, het is beter om te wachten op het onderzoek", zei de Duitse coach, die zich ook zorgen maakt om zijn andere smaakmaker Kylian Mbappé. De Franse aanvaller kwam op aanraden van de clubarts pas in de tweede helft op het veld. "Hij speelde 30 minuten en dat was al te veel," zei Tuchel. "Mbappé stond eigenlijk in de gevarenzone en riskeerde letsel.”

Excuses

Lyon-middenvelder Mendes heeft intussen via Instagram in ene filmpje in het Portugees zijn excuses gemaakt voor zijn overtreding op Neymar. “Fouten gebeuren, maar ik ben hier om me te verontschuldigen. Ik hoop dat het niets ernstigs was", aldus de 28-jarige Mendes. Neymar stond eerder dit seizoen door een peesblessure in zijn bovenbeen ook al geruime tijd aan de kant.

PSG staat nu een punt achter LOSC Lille en Lyon (29 punten), de nummers 1 en 2 in de Franse competitie. Memphis Depay en Mitchell Bakker begonnen beide in de basis.

Bekijk hier de overtreding van Mendes op Neymar:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.