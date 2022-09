PSG overweegt juridische stappen tegen hooligans in Nice

,,Paris Saint-Germain veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen het geweld dat is gepleegd tijdens de wedstrijd tussen Nice en Köln”, aldus PSG in een verklaring. ,,Wij willen erop wijzen dat de groep Supras Auteuil is ontbonden door een decreet van 29 april 2010. Ze worden niet erkend als supporters van Paris Saint-Germain en ze hebben geen toegang tot ons stadion Parc des Princes. Als club erkennen we alleen supportersorganisaties die de overeenkomst over de rechten en plichten van supporters hebben ondertekend en met wie we het hele jaar door samenwerken om optimale veiligheidsomstandigheden in de stadions en tijdens het reizen naar wedstrijden te garanderen.”