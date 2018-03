PSG moet deel stadion sluiten na rellen

Paris Saint-Germain moet bij de eerstvolgende thuiswedstrijd op Europees niveau een deel van het stadion gesloten houden op last van de tuchtcommissie van de UEFA. De Franse topclub is gestraft voor de rellen bij het laatste Europese duel voor eigen publiek tegen Real Madrid (1-2) in de achtste finale van de Champions League. Paris SG dient tevens een boete van 43.000 euro te betalen.